Meghan con Harry in Nigeria - critiche all’abito Windsor e ai gioielli costosi

Meghan "costretta" a cambiare guardaroba durante il suo viaggio in Nigeria: l'abito rosso scelto all'ultimo e quello giallo (riciclato) - meghan "costretta" a cambiare guardaroba durante il suo viaggio in Nigeria: l'abito rosso scelto all'ultimo e quello giallo (riciclato) - Il suo guardaroba iniziale per il viaggio in Nigeria prevedeva abiti dai toni neutri. Una scelta a cui meghan Markle era stata portata quando ancora frequentava la Famiglia Reale. Ma non ...

La duchessa e il principe Harry sono stati accolti come “veri” reali nel loro recente tour - La duchessa e il principe harry sono stati accolti come “veri” reali nel loro recente tour - meghan e harry sono stati accolti come delle vere e proprie altezze reali nel loro viaggio che hanno compiuto negli ultimi giorni, dal 9 all'11 maggio, in Nigeria. Si trattava di uno dei loro primi im ...

Meghan Markle is dubbed Nigeria's 'new princess' by fans after Duchess of Sussex is honoured as an 'Ada Mazi' as she dons ornate golden sash during naming ceremony attended by ... - meghan Markle is dubbed Nigeria's 'new princess' by fans after Duchess of Sussex is honoured as an 'Ada Mazi' as she dons ornate golden sash during naming ceremony attended by ... - The mother-of-two was on Sunday honoured as an 'Ada Mazi' - seemingly a title of respect meaning 'daughter of an aristocrat' - of the Ancient Arochukwu Kingdom.