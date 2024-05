(Di lunedì 13 maggio 2024) Milano – Pomeriggio movimentato oggi lunedì 13 maggio in(zona Buenos Aires) a Milano. Uno dei tre alberelli dellaè stato infatti colonizzato da un enorme sciame di api. Le ospiti hanno creato qualche apprensione tra i negozianti della, che hanno avvisato la polizia locale. Il grandedi api inL’allarme dei negozianti Ricevuta la segnalazione, gli agenti hanno allertato per mettere in sicurezza la zona, Adolfo Pedrazzini, 74 anni, ex ghisa e apicoltore per passione di Peschiera Borromeo che, insieme ad altri appassionati del settore, forma una sorta di squadra di pronto intervento in casi di grandi alveari che creano allarme in. Adolfo Pedrazzini Il signor Pedrazzini è quindi saltato in sella ...

mega alveare di api in piazza Lima, arriva l'apicoltore (in Vespa): "In città stanno meglio che in campagna" - Milano, l'intervento di Adolfo Pedrazzini nella piazza in zona Buenos Aires per mettere in sicurezza circa 4.000 esemplari che hanno colonizzato un albero: "Non sono pericolose"

