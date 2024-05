Medolago - tragedia nella acque dell’Adda | annega a 16 anni

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 13 maggio 2024). Un tuffo per avere un po’ di sollievo dal caldo della giornata di domenica, una nuotata non troppo lunga per attraversare l’Adda dalla “spiaggia” difino alla sponda opposta che appartiene al territorio di Porto d’Adda, con l’idea di fare il percorso inverso poco più tardi. Invece per Bruno Pontara, 16enne di origine mantovana ma residente a Cernusco sul Naviglio, quel viaggio di ritorno è stato fatale: sorpreso dalla forza della corrente, è stato trascinato via e portato sott’acqua, non riuscendo più a riemergere. Attimi di disperazione per la famiglia, che ha assistito impotente a tutta la scena: il giovane si era tuffato in acqua poco dopo mezzogiorno, ha compiuto la prima traversata e dopo una breve pausa si è rimesso in acqua per fare ritorno alla cosiddetta “Beach”. Qualche testimone, compresa la ...