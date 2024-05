Mattarella premia i giovani Alfieri | Siete testimoni di solidarietà e impegno civile

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 13 maggio 2024) “È, per me, un vero piacere accogliervi qui perchédi. ‘’. Perché espressione di generosità, di amicizia, di passione sociale, di; atteggiamenti che per fortuna sono diffusi tra i nostri ragazzi. Le esperienze in cui vipersonalmente segnalati non sono eccezioni.ate una realtà di comportamenti esemplari più vasta. Le vostre storie, i riconoscimenti che ricevete oggi, la rappresentano”. Così il presidente della Repubblica, Sergio, si è rivolto ai 29ssimidella Repubblica in occasione dellazione al Quirinale.