Massa Lubrense | Vìola la misura e va a casa degli zii Carabinieri arrestano 33enne

(Di lunedì 13 maggio 2024): un uomo viola la misura di divieto di avvicinamento a cui era sottoposto e irrompe nell'abitazione degli zii, insulti e minacce inquietano i presenti. A Massa Lubrense i carabinieri della locale stazione hanno arrestato per violazione della misura di avvicinamento alla parte offesa un 33enne del posto già noto alle forze dell'ordine. L'uomo ha violato la misura a cui era sottoposto andando a casa dei propri zii. Insulti e minacce di morte hanno turbato la quiete del posto tra la paura delle persone presenti. I militari – allertati dal 112 – sono intervenuti e non è stato semplice bloccare ed arrestare l'uomo. Il 33enne è ora in attesa di giudizio.

