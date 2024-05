Martina Giovannini torna sui social dopo l’eliminazione da Amici 23 | la reazione di Kumo

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 13 maggio 2024)è stata una delle cantanti più apprezzate di quest’edizione in corso di23. La giovane ventitreenne ha dovuto fronteggiare la settima puntata del serale del tutto sola. La sua squadra infatti, capitanata dai professori Raimondo Todaro e Anna Pettinelli, ha vistodi tutti i suoi ex componenti, salvo proprio lei. Durante quella stessa puntataperò ha mostrato di essere in grado di fronteggiare anche da sola la messa in onda anche se al ballottaggio finale contro Mida è stata proprio lei a perdere e dunque dover abbandonare definitivamente la scuola. A fine percorso peròha subito avuto una proposta di grande rilievo: Luciano Cannito ha infatti proposto alla cantante di entrare a far parte del cast del ...