Maria De Filippi - il significato del vestito in semifinale ad Amici è particolare

Personaggi TV. Ieri, domenica 12 maggio è stata trasmessa su canale 5 la semifinale di Amici. Sei i ragazzi che si sfideranno a colpi di canto e ballo nella finale del talent che andrà in onda sabato 18 maggio. Nessun eliminato nella puntata di ieri, dopo la decisione dei giudici hanno ritenuto impossibile fare una scelta tra Mida e Sarah. Tra i protagonisti della serata anche ospiti d'eccezione come Geppi Cucciari, J-Ax e Irama. Ma il talent non avrebbe senso se non ci fosse lei: Maria De Filippi, che ha sfoggiato un outfit che ha un significato molto importante.