Marco Sugoni resta all’Olympia Thyrus

(Di lunedì 13 maggio 2024)guiderà l’Olympiaanche nella prossima stagione. Il presidente Corsi ha ufficializzato la permanenza del tecnico subito dopo la salvezza conquistata grazie alla vittoria sul Lama. In Promozione si separano le strade fra la Pievese e Nicola Moscatello dopo la salvezza raggiunta ai playout. Intanto il Comitato Regionale Umbro ha ufficializzato l’impiego degli under per la stagione 2024-2025. In Eccellenza obbligatori un 2004, un 2005 e un 2006. In Promozione obbligatori un 2004 e un 2005. A livello nazionale non è invece previsto l’obbligo di under. Nelle fasi finali dei playoff e della Coppa di Eccellenza, la vincente umbra potrà dunque giocare senza under, a differenza di quanto accadrà in campionato.