(Di lunedì 13 maggio 2024) Fabio Limido è morto lo scorso lunedì 6 maggio aper aver difeso la figlia dalla furia dell'ex marito. L'uomo, ex avvocato, era già stato denunciato dalla donna per stalking: contro di lui era stato emesso un divieto di avvicinamento.

Faccia a faccia tra Marco Manfrinati e il gip di Varese dopo l?arresto per il tentato omicidio della ex moglie Lavinia Limido e per l?omicidio dell?ex suocero Fabio...

Quando il 6 maggio Marco Manfrinati aggredì e sfregiò l’ex moglie e ne uccise il padre , era già sotto processo per stalking . Oggi per l’uomo, avvocato che si autosospeso dall’ ordine proprio le cause giudiziarie in corso, è scattata anche custodia ...

Sfregia l’ex e uccide il padre a Varese, ordine di arresto per stalking per Marco Manfrinati - Sfregia l’ex e uccide il padre a Varese, ordine di arresto per stalking per marco manfrinati - Il gip aveva negato l'arresto, ora il Tribunale ha emesso la custodia cautelare in carcere per lo stalker diventato assasssino ...

Marco Manfrinati ha colpito il padre della ex moglie a Varese con 20 coltellate: l’esito dell’autopsia - marco manfrinati ha colpito il padre della ex moglie a Varese con 20 coltellate: l’esito dell’autopsia - Fabio Limido è morto lo scorso lunedì 6 maggio a Varese per aver difeso la figlia dalla furia dell'ex marito marco manfrinati ...

Sfregiò la ex moglie e uccise il padre, condannato anche per stalking - Sfregiò la ex moglie e uccise il padre, condannato anche per stalking - manfrinati è accusato del tentato omicidio dell'ex moglie, sfregiata con un coltello, e dell'omicidio dell'ex suocero Fabio Limido, 71 anni, ucciso durante l'aggressione di via Menotti a Varese dello ...