Marco Balich | A Torino ho tenuto lontani Yoko Ono e Peter Gabriel - la considerava responsabile della rottura dei Beatles

(Di lunedì 13 maggio 2024) Il CorriereSera intervista oggi, gran cerimoniere di 16 Olimpiadi e Paralimpiadi, 13 Giochi Regionali dai Panamericani agli Asiatici, i Mondiali di calcio del Qatar. Arrigo Cipriani ha detto ad Aldo Cazzullo che la vorrebbe sindaco di Venezia. «Amo la mia città, dovrebbe essere il centro mondiale dell’arte. Farei tutto elettrico e a idrogeno entro il 2030. Gli Airbnb dovrebbero avere un tetto, in modo da permettere a giovani di tornare a viverci». Il suoWonder Studio ha compiuto 10 anni. Di cosa è più orgoglioso? «Di aver creato a Milano un’industria che prima era appannaggio degli studi di New York, Los Angeles e Londra. E mi inorgoglisce vedere tanti “miei” ragazzi diventati super manager all’estero». Il vostro mantra? «Meglio essere l’ultima squadra nel campionato più forte, che i primi ...

