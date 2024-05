Marcello Mio | ecco il trailer italiano ufficiale del film in concorso a Cannes

(Di lunedì 13 maggio 2024) Christophe Honoré omaggiaMastroianni in uninterpretato dalla figlia Chiara e da Catherine Deneuve.ile la trama diMio, che arriverà al cinema dal 23 maggio, in versione originale, con Lucky Red.

Catastrofi come chiavi per il successo nelle parole del regista e attore: "Quando ti dicono che hai qual cosa di sbagliato non spaventarti, vuol dire soltanto che ti hanno notato" "A vent’anni provo ad entrare in una scuola di recitazione e alla ...

Columban’s Day per la prima volta a Piacenza: ecco il programma - Columban’s Day per la prima volta a Piacenza: ecco il programma - Si svolge per la prima volta a Piacenza il 22 e 23 giugno il Columban’s Day, giunto alla sua venticinquesima edizione. L’iniziativa, ricca di tanti appuntamenti in diversi luoghi della diocesi, ha ...

MAGGIO DEI MONUMENTI - Ecco il programma dal 17 al 26 maggio - MAGGIO DEI MONUMENTI - ecco il programma dal 17 al 26 maggio - Cinema, spettacoli, seminari, incontri e reading: proseguono gli appuntamenti del Maggio dei Monumenti 2024 - Le acque di Napoli, la manifestazione promossa e finanziata dal Comune di Napoli che mira ...

