Mantis - il nuovo album ‘Mantistech Vol 3’ | Una metamorfosi che non si conclude

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di lunedì 13 maggio 2024) Si completa la trilogia discografica diche – dopo i singoli Cristallide, Tossico, Sweet mama e Spleen! – ha pubblicato l’tech Vol.3’. L’artista del collettivo NUOVA EUROPA propone un viaggio tra i generi attraverso luoghi concettuali che fanno incontrare techno e melodie più intime. Il progetto si configura come un conceptd’ispirazione kafkiana, in un continuo percorso di crescita e. “Il disco chiude la trilogiatech e funge da sintesi dei primi due dopo la tesi del volume 1 e l’antitesi rappresentata dal volume 2”, spiega. “Se nel primo disco ostentavo il divertimento come risoluzione al dolore e il secondo ne rappresenta le conseguenze, questo terzo volume parla dell’interiorità che si è sviluppata. Nasce da ...