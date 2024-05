Mandarano FedEmo | Lo sport deve coesistere con l’emofilia

(Di lunedì 13 maggio 2024) Roma, 13 mag. (Adnkronos Salute) – “Locon le persone con. Sobi ha avuto il coraggio di investire sul loro futuro e dare loro la possibilità di poter allargare il campo degliche con le nuove terapie possono finalmente praticare”. Così Marco, consiglieree presidente dell’associazione Ate-Toscana, alla presentazione – oggi a Milano – di ‘Atleti con la A’, percorso di avvicinamento all’atletica leggera per ragazzi dai 12 anni in su e per giovani adulti con emofilia promosso da Sobi Italia con il patrocinio di(Federazione delle associazioni emofilici), Coni e Fidal (Federazione italiana di atletica leggera).‘Atleti con la A’ è un campus itinerante che farà tappa in tre città italiane. ...

