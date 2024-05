Il video dello studente italiano ammanettato e sofferente, in un nuovo filmato mentre è in cella a Miami, spiega che vuole pagare la cauzione, gli agenti ribattono che è corruzione. La madre a Fanpage.it: "Lo stanno massacrando psicologicamente in ...

Mamma di Falcinelli a Umbria Tag24: “Nessuna mamma merita un dolore così straziante” - mamma di falcinelli a Umbria Tag24: “Nessuna mamma merita un dolore così straziante” - 13 maggio 2024. Vlasta Studenicova, la madre di Matteo falcinelli, lo studente arrestato e picchiato dalla polizia negli USA, è stata intervistata in esclusiva dalla redazione di Umbria Tag24.

Incaprettato in cella . Il video dello studente: "Grazie a chi mi è vicino in questa sofferenza" - Incaprettato in cella . Il video dello studente: "Grazie a chi mi è vicino in questa sofferenza" - Il 25enne falcinelli omaggia anche la madre che ha sollevato il caso. Sui social messaggi di solidarietà al giovane pestato dalla polizia Usa. "Non mollare, devi rinasciare più forte delle violenze ch ...

