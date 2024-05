Malpighi Sofa chiude la stagione con Maestro Pellegrini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 13 maggio 2024) Arezzo, 11 maggio 2024 – Arezzo che Spacca APS presenta il quarto ed ultimo appuntamento della rassegna musicale, che si svolgerà nelHub, centro multifunzionale di via Fiorentina 329, il 16 maggio. Dopo il grande successo di pubblico che ha caratterizzato le tre serate scorse e l’evento speciale di lunedì 6 maggio, l’associazione aretina e tutto lo staff dell’hub di periferia sono pronti are con il sorriso questa edizione che può già essere considerata una vittoria. L’ultimo ospite sarà il, ormai un veterano della scena indie rock nazionale. Cantautore e polistrumentista livornese, ha iniziato prestando la sua arte a Nada, Mobrici e Fast Animals and Slow Kids, prima di entrare stabilmente nella formazione degli Zen Circus come ...