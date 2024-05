Malattie rare - ematologa Biasoli | Attività fisica arma in più contro l’emofilia

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 13 maggio 2024) "Movimento e sostegno muscolo scheletrico armonizzato aiutano tutti, in particolare le persone con emofilia" "Oggi abbiamo delle armi in piùl'emofilia. Si è capito ormai che il movimento, una buona muscolatura, un sostegno muscolo scheletrico armonizzato sono di supporto a tutta la popolazione, ma in particolar modo alle persone con emofilia". Lo ha detto