Malattie rare - ematologa Biasoli | Attività fisica arma in più contro l’emofilia

(Di lunedì 13 maggio 2024) Roma, 13 mag. (Adnkronos Salute) – “Oggi abbiamo delle armi in più. Si è capito ormai che il movimento, una buona muscolatura, un sostegno muscolo scheletrico armonizzato sono di supporto a tutta la popolazione, ma in particolar modo alle persone con emofilia”. Lo ha detto Chiara, responsabile del Centro emofilia della Romagna presso l’azienda Romagna a Cesena e membro Associazione italiana centri emofilia – Aice, in occasione della presentazione, oggi a Milano, del progetto ‘Atleti con la A’ lanciato da Sobi Italia: un percorso che apre le porte dell’atletica leggera alle persone con emofilia dai 12 ai 35 anni attraverso un campus itinerante che farà tappa in tre città italiane.è una malattia rara di origine genetica legata alla coagulazione del sangue. “Ogni persona ha la sua ...