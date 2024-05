(Di lunedì 13 maggio 2024) Roma, 13 mag. (Adnkronos Salute) - "Oggi abbiamo delle armi in piùl'. Si è capito ormai che il movimento, una buona muscolatura, un sostegno muscolo scheletrico armonizzato sono di supporto a tutta la popolazione, ma in particolar modo alle persone con". Lo ha detto Chiara, responsabile del Centrodella Romagna presso l'azienda Romagna a Cesena e membro Associazione italiana centri- Aice, in occasione della presentazione, oggi a Milano, del progetto 'Atleti con la A' lanciato da Sobi Italia: un percorso che apre le porte dell'atletica leggera alle persone condai 12 ai 35 anni attraverso un campus itinerante che farà tappa in tre città italiane. L'è una malattia rara di origine ...

Roma, 13 mag. (Adnkronos Salute) - "Oggi abbiamo delle armi in più contro l'emofilia. Si è capito ormai che il movimento, una buona muscolatura, un sostegno muscolo scheletrico armonizzato sono di supporto a tutta la popolazione, ma in particolar ...

Roma, 13 mag. (Adnkronos Salute) - "Oggi abbiamo delle armi in più contro l'emofilia. Si è capito ormai che il movimento, una buona muscolatura, un sostegno muscolo scheletrico armonizzato sono di supporto a tutta la popolazione, ma in particolar ...

Roma, 13 mag. (Adnkronos Salute) – “Oggi abbiamo delle armi in più contro l’emofilia. Si è capito ormai che il movimento, una buona muscolatura, un sostegno muscolo scheletrico armonizzato sono di supporto a tutta la popolazione, ma in particolar ...

Malattie rare, ematologa Biasoli: "Attività fisica arma in più contro l'emofilia" - malattie rare, ematologa Biasoli: "Attività fisica arma in più contro l'emofilia" - Roma, 13 mag. (Adnkronos Salute) - 'Oggi abbiamo delle armi in più contro l'emofilia. Si è capito ormai che il movimento, una buona muscolatura, ...

Ansia, depressione e disagio per 700mila adolescenti: aumentano le malattie mentali per i giovani - Ansia, depressione e disagio per 700mila adolescenti: aumentano le malattie mentali per i giovani - La depressione è una malattia, non una scelta ... di raccontare il loro passato e la loro battaglia contro la depressione. I ragazzi devono fare come loro: alzare la voce. Noi come psichiatri possiamo ...

Kiwi, contro la moria scendono in campo gli UV-C - Kiwi, contro la moria scendono in campo gli UV-C - A mettere in pericolo la produzione di kiwi è il batterio Pseudomonas syringae pv. actinidiae (Psa) denominato anche moria del kiwi: si tratta di una malattia che attacca l’apparato radicale e che ...