Malattia professionale Inail | elenco patologie riconosciute e indennità

(Di lunedì 13 maggio 2024) L’assicurazioneha l’obiettivo di garantire ai lavoratori una serie di prestazioni economiche e sanitarie al verificarsi di eventi causati dalle attività svolte in esecuzione del contratto di lavoro dipendente,inclusa.Gli eventi tutelati dall’sono infatti due. Il primo, l’infortunio sul lavoro, da intendersi come ogni lesione del lavoratore originata, in occasione di lavoro, da una causa violenta cui può derivare un’inabilità al lavoro: permanente (assoluta o parziale) oppure temporanea assoluta (che comporta l’assenza dal lavoro per più di tre giorni). Il secondo tipo di evento è la. Tale si intende una patologia che sorge a causa della presenza di materiali, lavori o ...

