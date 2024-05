Mai discutere con un’idiota…

Leggi tutta la notizia su butac

(Di lunedì 13 maggio 2024) Oggi parliamo nuovamente del Vaccino AstraZeneca e del suo ritiro dal mercato. Ne parliamo ancora grazie a svariati media che, cavalcando sensazionalismo e scarso amore per il giornalismo, nei giorni scorsi hanno sfruttato titoli clickbait che davano a intendere cose che non sono. Ad esempio il TG5 mandava in onda un servizio dal titolo: Astrazeneca e trombosi, ritirato il vaccino RaiNews, intervistando il fratello di un poliziotto morto per trombosi: Ritirato il vaccino anti-Covid dopo i casi di trombosi La Repubblica: Covid, AstraZeneca ritira il suo vaccino dopo le ammissioni sugli effetti collaterali E potremmo andare avanti a lungo, ma sarebbe solo la dimostrazione dello scarso interesse per l’informazione da parte dei tanti giornalisti che si sono dedicati alla notizia. Poi vengono i colleghi fact-checker che hanno cercato di fare chiarezza, come la squadra dei verificatori di ...