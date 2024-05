Magione la spunta È la migliore umbra

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 13 maggio 2024)3 AREZZO 2 (15-25, 25-19, 20-25, 25-20, 15-12): Pistocchi 15, Artini 15, Tarducci 12, Vibi 9, Giunti 8, Guarino 3, Nasi (L1), Guerrini 8, Mochetti, Mitu, Gradassi. N.E. – Baldoni, Castagnoli, Dentini (L2). All. Fabio Bovari AREZZO: Ricciarini 19, Mancini 13, Fattorini 11, Avelli 9, Talarico 8, Sussi 2, Borgogni (L1), Tani 5, Masini Masotti. N.E. – Caneschi, Fini, Gamberi, Ruffini (L2) All. Marco Gobbini Arbitri: Sara Ciampanella ed Emiliano Galletti.- Il 26esimo atto della serie B2 femminile è una battaglia di due ore e consegna gli ultimi due punti alla Tmm Of Occhialiche si afferma in casa. Le lacustri chiudono così in bellezza al sesto posto, battendo Ius Arezzo, che per lungo tempo è stata capolista, e concludono al quarto, confermandosi miglior squadra ...