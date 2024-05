Maestrelli lancia Empoli al centro | Al lavoro con e per le persone

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 13 maggio 2024) Giornata di presentazioni sabato anche per la cadidata sindaco Maria Grazia. "La lista “al”, ispirata da Italia Viva, si distingue per un approccio pragmatico e prospettico nella gestione della città" hanno detto gli stessi in occasione della conferenza stampa. La visione politica è incentrata sul "comprendere le sfide attuali e proiettare la città verso un futuro migliore", con un’enfasi particolare sul benessere individuale e comunitario. Da qui la definizione come una "forza riformista, europeista, liberale e garantista, con attenzione allo sviluppo economico e alla sostenibilità". L’obiettivo principale è il miglioramento complessivo della città e il coinvolgimento attivo dei cittadini. "La lista fa parte di un progetto più ampio che si allinea con le politiche nazionali ed europee – hanno detto –. Il ...