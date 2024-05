John Travolta ed il Festival di Sanremo, non è ancora finita : ennesime frecciatine che arrivano da Amadeus e Fiorello La 74ma edizione del Festival di Sanremo è terminata oramai da qualche settimana e che ha visto come vincitrice Angelina Mango. ...

ancora tu, ma non dovevamo non vederci più? Dopo la chiusura del quinto Sanremo dagli ascolti record, Amadeus aveva assicurato a destra e a manca che sarebbe stato il suo ultimo Festival. L’uscita in carrozza con Rosario Fiorello doveva essere la ...

Made in Italy in Europa ma resta una A scarsa - made in Italy in Europa ma resta una A scarsa - Ci sono ancora molte cose da chiarire alle spalle dell'Inter. A parte il Milan, il resto è ancora tutto aperto e confuso ...

Perché gli Usa superano la Cina negli scambi con Berlino La scommessa (azzardata) di Xi contro di noi - Perché gli Usa superano la Cina negli scambi con Berlino La scommessa (azzardata) di Xi contro di noi - La notizia è clamorosa, se la tendenza dovesse confermarsi e prolungarsi può segnare una pietra miliare nell’avanzata della “nuova globalizzazione”, quella che privilegia i legami economici tra paesi ...

Made in Italy - Una casa per ritrovarsi, la recensione: Liam Neeson nelle campagne toscane - made in Italy - Una casa per ritrovarsi, la recensione: Liam Neeson nelle campagne toscane - made in Italy: Liam Neeson e suo figlio Micheál Richardson ... secondo la più classica cucina mediterranea, l'iconica vespa e ancora l'accoglienza spesso calorosa da parte della gente comune. Molti ...