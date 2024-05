Lussazione rotulea | cause - sintom - trattamento

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 13 maggio 2024) Ladella rotula rappresenta un evento ortopedico in cui la rotula si sposta dal suo alloggiamento naturale, spesso a seguito di movimenti repentini e cambiamenti di direzione, con un’incidenza maggiore negli adolescenti attivi nello sport. Questo tipo diè di norma temporanea e, nei casi meno gravi, la rotula può riallinearsi spontaneamente o può necessitare di un ricollocamento manuale da parte di un medico. In situazioni più serie, può essere indispensabile l’intervento chirurgico per ripristinare la corretta posizione della rotula e assicurare la stabilità dell’articolazione. È importante sottolineare che unadella rotula è generalmente considerata meno seria rispetto a unadell’intero ginocchio. La rotula, questo piccolo osso situato all’estremità inferiore del femore, si ...