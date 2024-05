“L’Ungheria nega a Ilaria Salis di votare dal carcere” | Avs chiede al governo di intervenire

(Di lunedì 13 maggio 2024) La polizia penitenziaria avrebbe detto ache non può esercitare i propri diritti perché "è straniera" e ci sarebbe una carenza legislativa italiana. Fratoianni e Bonelli visiteranno la candidata di Alleanza Verdi-Sinistra nel corso della prossima settimana. Il ministro degli Esteri ungherese si scaglia contro: "Mi imbarazza la difesa diin Italia, ha attaccato brutalmente delle persone e viene acclamata come un'eroina".

