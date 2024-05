Luis Alberto Lazio - svelato un retroscena a Formello | Tudor l’ha lasciato fuori per un motivo

Non c`è in campo Luis Alberto in Lazio -Empoli. Il lunch match della 36esima non vedrà protagonista il centrocampista spagnolo che non aveva...

Tudor ha battuto l’Empoli e con questi tre punti è matematicamente in Europa, con il sogno Champions League complicato ma ancora possibile. Il tecnico della Lazio, che non perde occasione per sottolineare i suoi meriti, dà due informazioni in vista ...

Luis Alberto Lazio, spunta il…" - luis alberto Lazio, spunta il…" - Le pagelle di Guido De Angelis – Con l’Empoli salvo solo il risultato. Ok Mandas e Patric, irriconoscibile Guendouzi. Sulle corsie laterali è un pianto… Al termine di Lazio-Empoli, terzultima giornata ...

Il Messaggero | Tudor e la frecciata a Luis Alberto: "Ho portato in panchina chi ci teneva" - Il Messaggero | Tudor e la frecciata a luis alberto: "Ho portato in panchina chi ci teneva" - Ieri Tudor ha raggiunto il record di Delio Rossi nel 2005, ovvero ottenere quattro vittorie nelle prime quattro sfide casalinghe in Serie A. Traguardo arrivato in una giornata speciale in cui si ...

Luis Alberto-Lazio, spunta il retroscena prima della gara contro l’Empoli: ecco perchè il Mago non è stato convocato da Tudor - luis alberto-Lazio, spunta il retroscena prima della gara contro l’Empoli: ecco perchè il Mago non è stato convocato da Tudor - luis alberto-Lazio, spunta il retroscena prima della gara contro l’Empoli: ecco perchè il Mago non è stato convocato da Tudor Importante retroscena fornito da Il Messaggero sulla mancata convocazione ...