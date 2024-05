L’Ue adotta il nuovo regolamento per ridurre le emissioni dei mezzi pesanti - ma l’Italia vota contro

(Di lunedì 13 maggio 2024) Bruxelles, 13 maggio 2024 – L’Unione europea hato ilper la riduzione delledei(camion, autobus...), ma ancora una volta(era già successo per la normativa Case green) hatoa un provvedimento in materia di impatto ambientale. L'Italia ha infattitoil via libera definitivo del Consiglio Ue alsul taglio delledei(obiettivo -90% dal 2040 per i Tir; autobus urbani nuovi a zerodal 2035). Si sono espressianche Polonia e Slovacchia. La Repubblica Ceca si è invece ...

Mentre il mondo è sconvolto da una delle più grandi crisi del nuovo Millennio, e mentre in Italia le persone sono sempre più in difficoltà tra inflazione e crisi del lavoro, la sinistra ha altre cose a cui pensare, ha altre priorità, come quella di ...

Costa d’Amalfi, Piero De Luca (Pd): “Evitare aumenti tariffe collegamenti marittimi" - Costa d’Amalfi, Piero De Luca (Pd): “Evitare aumenti tariffe collegamenti marittimi" - “Sto seguendo con grande attenzione la vertenza relativa al nuovo regolamento Accosti approvato dalla Capitaneria di Porto di Salerno. Credo che occorra fare ogni sforzo per giungere ad un punto di ...

Isola dei Famosi, regolamento violato e Benigno: attesa per le parole di Vladimir Luxuria dopo le offese sessiste dell'ex naufrago - Isola dei Famosi, regolamento violato e Benigno: attesa per le parole di Vladimir Luxuria dopo le offese sessiste dell'ex naufrago - L'Isola dei Famosi 2024 in tv con una nuova puntata. Tra stravolgimenti al palinsesto e flop di ascolti ormai innegabili, torna il reality condotto da Vladimir Luxuria.

Alla Scala anteprima di Bayadère per la fondazione Niguarda - Alla Scala anteprima di Bayadère per la fondazione Niguarda - Servirà a finanziare un programma di aiuto alle neomamme in difficoltà dell'ospedale Niguarda La Bayadère che andrà in scena alla Scala il 22 maggio, in una anteprima dello spettacolo in cartellone da ...