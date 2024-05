Luca Marini - la sfida in Honda | tra delusioni e speranz - la determinazione non vacilla

(Di lunedì 13 maggio 2024)soffre ma non molla. L’avventura insi sta rivelando più traumatica del previsto e l’ultimo posto a Le Mans apre una crisi che potrebbe avere ripercussioni. Il pilota, fratello di Valentino Rossi, però non molla. Anzi, nonostante lemesse in fila in questo Mondiale, guarda avanti. "Non vedo l’ora di andare al Mugello per il test ma sono sicuro che potremo già trovare qualcosa e portarlo a Barcellona".

Sarà la sua prima stagione da ‘fratelli contro’. E fa davvero strano vedere che Luca Marini vivrà il suo Mondiale con l’obiettivo di mandare in tilt le ambizioni del fratello , di Valentino Rossi. Eppure, giura Luca , il primo "ok, fai bene a ...

Luca Marini, la sfida in Honda: tra delusioni e speranze, la determinazione non vacilla - Luca marini, la sfida in honda: tra delusioni e speranze, la determinazione non vacilla - Luca marini affronta difficoltà con honda ma resta determinato. Ultimo posto a Le Mans scatena crisi, ma il pilota guarda avanti con fiducia e ottimismo.

MotoGP | GP Le Mans Gara, Marini: “Mir stava facendo una grande gara fino alla caduta” - MotoGP | GP Le Mans Gara, marini: “Mir stava facendo una grande gara fino alla caduta” - MotoGP GP Francia Le Mans Repsol honda - Luca marini ha chiuso il Gran Premio di Francia, quinta tappa del Motomondiale 2024, in sedicesima posizione. Il pesarese che ha chiuso in ultima posizione anc ...

GP Francia, le pagelle: Martin 10, ha una marcia in più. Marini disastroso: 3 - GP Francia, le pagelle: Martin 10, ha una marcia in più. marini disastroso: 3 - Lo spagnolo della Pramac dominatore del fine settimana francese, piegato un Marquez che non molla mai. Bagnaia cede sul più bello. honda disastro collettivo, marini soffre più di tutti ...