L’Oscar dei porti per l’anno in corso

(Di lunedì 13 maggio 2024) A Miami il presidente Guerrieri ha ricevuto l“Oscar dei2024”, conferitogli per i risultati conseguiti nel perfinalizzato all’ammodernamento e al potenziamento deidel Sistema, a cominciare proprio da Livorno. Centrale non solo la Darsena Europa, l’opera di ampliamento a mare dello scalo portuale livornese per il quale si è da poco conclusa la procedura di VIA, ma anche i lavori di allargamento del canale di accesso, lo sviluppo dei collegamenti intermodali con la cantierizzazione dello Scavalco.