(Di lunedì 13 maggio 2024) “Ho scelto di stampare suanziché su una tradizionalefotografica, proprio perché volevo enfatizzare l’idea didie penso che questosia l’, ma non solo: le ho anche accartocciate perla sensazione di sentirsi ‘sottosopra’ dove aver ricevuto una diagnosi di questo tipo”. Così, Silvia

L’Oreal, Amodio: "Carta velina materiale ideale per rappresentare fragilità e vulnerabilità delle donne" - L’Oreal, Amodio: "carta velina materiale ideale per rappresentare fragilità e vulnerabilità delle donne" - “Ho scelto di stampare su carta velina anziché su una tradizionale carta fotografica, proprio perché volevo enfatizzare l’idea di fragilità di vulnerabilità delle donne e penso che questo materiale ...

Le 4 giornate di Monza. La rivolta popolare contro gli Asburgo: battaglie, morti e feriti - Le 4 giornate di Monza. La rivolta popolare contro gli Asburgo: battaglie, morti e feriti - Un manipolo di duemila persone si impadronì di un treno in stazione per raggiungere Milano e unirsi all’insurrezione per cacciare i dominatori. Tutti i dettagli raccontati dal maggiore al comando degl ...

Il diritto alla bellezza: una foto per volersi bene anche oltre la malattia - Il diritto alla bellezza: una foto per volersi bene anche oltre la malattia - Inaugurata la mostra della fotografa ritrattista Silvia Amodio: 22 donne hanno accettato di posare con le proprie cicatrici. «L’amore e la gentilezza il primo passo verso la guarigione dopo la chemiot ...