Long Covid - vaccini e Long Vax

(Di lunedì 13 maggio 2024) Ci avete segnalato altra disinformazione che viene diffusa attraverso canali YouTube senza alcun controllo o riscontro scientifico. Senza stare a citare gli autori di questa confusione, riteniamo sia interessante un articolo per spiegare un po’ meglio cosa sia ile quali collegamenti siano stati trovati con le vaccinazioni.Vi riportiamo la definizione didata dall’Associazione Italiana: Secondo l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), ilè definito come “una serie di sintomi che continuano ad essere presenti per diverse settimane o mesi dopo l’insorgenza acuta di ...

Sembrava andare tutto liscio con la pratica del Digiuno intermittente , tanto in voga oggi e promossa da molti vip come strategia non solo per perdere peso, ma anche come fatto re di longevità, che è arrivata la stroncatura da uno studio americano ...

Meghan Markle in Nigeria, i look "simbolici" (ma inadatti all'etichetta reale): dall'abito con la schiena nuda all'outfit da 2600 euro - Meghan Markle in Nigeria, i look "simbolici" (ma inadatti all'etichetta reale): dall'abito con la schiena nuda all'outfit da 2600 euro - Non è un tour reale, non ufficialmente. Ma agli occhi di molti la visita amichevole di 72 ore di Harry e Meghan in Nigeria appare sempre di più come un tentativo della coppia ...

Long Covid, oltre 100 pazienti nella UOS di Terapia del dolore dell’ospedale di Taormina - long Covid, oltre 100 pazienti nella UOS di Terapia del dolore dell’ospedale di Taormina - “Il long Covid- ha sottolineato il dott ... costringendoli per esempio a lasciare il lavoro, pur senza il riconoscimento formale di tale condizione da parte delle strutture previdenziali. «Ancora oggi ...