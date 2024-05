L’Old Trafford è un colabrodo | la pioggia filtra dal tetto dello stadio durante Manchester-Tottenham

(Di lunedì 13 maggio 2024) L'Oldsi è ritrovato completamente allagato dopo l'abbondantecaduta ala sfidaUnited contro il. Ildei Red Devils non riesce a reggere il peso dell'acqua piovana che inonda le tribune mettendo in fuga i tifosi.

