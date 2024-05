Lo strano caso delle liste militari nel Casertano

(Di lunedì 13 maggio 2024) In diversi comuni delsono state presentate decine diciviche composte da. Queste, apparentemente nate per promuovere interessi locali, nascondono in realtà un obbiettivo ben preciso: consentire ai candidatinon residenti nei comuni per cui si candidano, un mese di aspettativa retribuita, sfruttando una disposizione specifica del codice dell'ordinamento militare. Uno stratagemma del tutto legittimo e che trova fondamento nell'articolo 1484 del Codice dell'Ordinamento Militare (COM) regolamentato dal decreto legislativo n. 66 del 2010. Questo articolo stabilisce chiaramente che “Icandidati alle elezioni per il Parlamento europeo, alle elezioni politiche o amministrative possono svolgere liberamente attività politica e di propaganda al di ...

Lista civica viene ricusata perché non 'schiera' donne - Lista civica viene ricusata perché non 'schiera' donne - Ricusata la lista 'Uniti per Rocchetta e Croce' guidata da Salvatore D'Antico, l'unico vero competitor del sindaco uscente Salvatore Geremia. Il primo cittadino adesso dovrà 'sfidare' le altre liste c ...

Elezioni in Campania, i piccoli comuni al voto invasi da liste farlocche - Elezioni in Campania, i piccoli comuni al voto invasi da liste farlocche - Una consuetudine, un "privilegio" previsto dalla legge, un'anomalia che diventa normalità. E così nei 31 Comuni di Terra di Lavoro al voto si contano 25 liste ...

Elezioni in Ciociaria: boom delle liste «civetta». Candidati sconosciuti, molti sono militari - Elezioni in Ciociaria: boom delle liste «civetta». Candidati sconosciuti, molti sono militari - Il fenomeno è esploso in seguito all'approvazione, cinque anni fa, di una norma che consente, sotto i mille abitanti, la presentazione di una lista anche senza raccogliere firme ...