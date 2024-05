Lo Spezia non si ferma più E’ la decima vittoria di fila

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2024)2 Moncalieri 0WOMEN: Aliquò, Barraza, Lehmann, Monetini, Duce; Dezotti, Ciccarelli, Manea, Lovecchio, Buono, Del Freo (75’ Sansevieri). (A disp: Maarouf Scucka, Danci, Nkamo, Lombardo, Trentini, Passalacqua) All. Erbetta-Solinas. MONCALIERI: Milone, Archinà, Belo Da Silva (70’ Trapani), Aimetti, Bonanno, Civalleri, Correale, Concalves, Gueli, Tamburini, Tosetto (A disp Marino, Thajrai, Ventura Bianco, Seren, Fiordispina, Marino). All: Ferrarese Arbitro: Astorino di Bologna (Troina di Genova e Rabito di) Reti: 63’ Buono 82’ (rigore) Ciccarelli. Note: espulsa Archinà. CASTELNUOVO MAGRA – Le aquilotte fanno 10: tante sono le vittorie consecutive delloWomen che con il ritorno di Morbioni alla guida, hanno scalato posizioni avvicinandosi al terzo posto in classifica ora distante solo ...