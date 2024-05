Lo spettacolo dell' aurora sull' Italia | il video dal tramonto all' alba

“Aurora globale”, la prima in decenni. Dal Nord Europa all’ Italia centrale, dagli Stati Uniti alla Tasmania, una spettacolare aurora boreale e australe è stata ammirata a latitudini inconsuete in tutto il pianeta, colpito da una tempesta ...

«Aurora globale», la prima in decenni. Dal Nord Europa all’Italia centrale, dagli Stati Uniti alla Tasmania , una spettacolare aurora boreale e australe è stata ammirata a latitudini inconsuete in tutto il pianeta, colpito da una tempesta solare di ...

Pesaro, 11 maggio 2024 – Una spettacolare aurora boreale ha illuminato ieri sera i cieli delle Marche, da Pesaro a Macerata passando per Ancona. Uno spettacolo che ha incantato appassionati e curiosi. In molti hanno scattato delle Foto per ...