Lo rivela ll’istituto di ricerca Eumetra

(Di lunedì 13 maggio 2024) Solo una mamma su tre in Italia, il 33%, è soddisfatta del proprio impiego. E ben il 40% contro il 28% dei padri, in un campione di oltre 2000 famiglie intervistati, manifesta oggi un forte desiderio di affermarsi nel lavoro. Inoltre, l’84% delle madri italiane, contro il 77% dei padri, si dice molto o abbastanza preoccupata per il futuro personale e della propria famiglia, soprattutto a causa della riduzione dei risparmi che colpisce quasi 6 mamme su 10, ovvero il 57%. Mamma lavoratrice in lacrime per il carovita: «Non riesco a ...