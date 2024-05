Lo hanno denunciato Fedez - nuova tempesta in vista | accuse pesanti

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 13 maggio 2024)è stato. Questo, almeno, è quanto viene riportato da diverse testate giornalistiche come La Stampa e Repubblica. I fatti si riferiscono alla presunta aggressione subita da Cristiano Iovino, il personal trainer che ha confessato di aver avuto una relazione con Ilary Blasi quando ancora era sposata con Francesco Totti. L’episodio sarebbe avvenuto in strada la notte tra il 21 e il 22 aprile. Tutto avrebbe avuto inizio nel locale milanese “The Club”. Come riporta Rainews la lite si sarebbe scatenata dopo un commento di troppo che Iovino avrebbe rivolto a una ragazza che era con il rapper, a sua volta in compagnia di alcuni ultrà del Milan. Sono intervenuti gli uomini della sicurezza che avrebbero fatto uscire tuttiti. Poi Iovino sarebbe stato aggredito da un gruppo di persone scese da un furgoncino nero mentre rientrava a ...