ll segreto Da Orso a Dan | è la coop del gol

(Di lunedì 13 maggio 2024) Tra i segreti della stagione da Champions dei rossoblù c’è un dato che salta agli occhi e che dice molto della capacità del Bologna di Thiago di non dipendere da un bomberissimo. Riccardolini, il secondo marcatore della squadra in campionato con 10 reti, da quattro partite si accomoda regolarmente in panchina. Scelte tecniche che non hanno tolto il sorriso all’, se è vero che sabato notte era tra i più scatenati nel festeggiare la vittoria di Napoli davanti ai tremila tifosi rossoblù accorsi a Casteldebole per accogliere la squadra al rientro dalla trasferta.lini felice, ma panchinato. Zirkzee capocannoniere con 11 reti, ma di fatto, per via dell’infortunio patito al Maradona, già in infermeria. Domanda: con la Juve e col Genoa, negli 180 minuti di campionato, i gol chi li fa? Un falso problema nel Bologna di Motta ...