LIVE Napolitano-Jarry 2-6 - 6- - ATP Roma 2024 in DIRETTA | a un passo dal barat -o, l’azzurro rimette in piedi la partita

(Di lunedì 13 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 PRIMA VINCENTE!! 0-15 Chiude con lo schiaffo di dritto il cileno.al servizio! 18:44 ZERO vincenti nel match, che ha sicuramente alzato illlo dopo il regalato contro-break nel 2° gioco della seconda2-6, 6-4! METTE PRESSIONE CON IL ROVESCIO PROFONDO E VELOCE, IN RETE VA QUELLO DI: SIAMO AL TERZO! 30-40 Buona seconda, risposta aggressiva di dritto in rete di. seconda 15-40 Getta via il dritto dopo il servizio, altra gran risposta profondissima di rovescio! 15-30 GRANDISSIMA risposta di rovescio di, negli ultimi centimetri di ...

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Napolitano-Jarry , incontro valevole per il terzo turno degli Internazionali d’Italia 2024 (terra battuta). Il biellese, entrato in tabellone grazie all’ausilio di una wild card, ha prevalso nei confronti di due ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Risposta di Jarry sulla riga, poco può l’azzurro in controbalzo. Pausa classica del cileno, che si prende una marea di secondi in più di quelli che dovrebbe per cambiare racchetta. 4-4 Servizio e ...

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Napolitano-Jarry , incontro valevole per il terzo turno degli Internazionali d’Italia 2024 (terra battuta). Il biellese, entrato in tabellone grazie all’ausilio di una wild card, ha prevalso nei confronti di due ...

LIVE Napolitano-Jarry, ATP Roma 2024 in DIRETTA: in campo dopo il 3° set di Gauff-Badosa - live Napolitano-Jarry, ATP Roma 2024 in diretta: in campo dopo il 3° set di Gauff-Badosa - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA diretta live 16:23 Gauff la raddrizza! 6-4 per la giocatrice americana contro Badosa e partita che va al terzo. Dopo tocca a ...

Lecce-Udinese in diretta, risultato LIVE della partita di Serie A - Lecce-Udinese in diretta, risultato live della partita di Serie A - La cronaca in diretta di Lecce-Udinese in programma oggi alle ore 18:30 in TV su DAZN. Il risultato in tempo reale della partita di oggi, le ultime news sulle formazioni ufficiali, i gol e gli ...

Rovazzi e il finto scippo in diretta per farsi pubblicità: “Il comune lo ha chiamato. Ora le Forze dell’ordine andranno a fondo” - Rovazzi e il finto scippo in diretta per farsi pubblicità: “Il comune lo ha chiamato. Ora le Forze dell’ordine andranno a fondo” - Non mostra grande senso di rimorso, Fabio Rovazzi, youtuber, videomaker, influencer e cantante che ha inscenato il furto del suo smartphone durante una diretta su Instagram per richiamare su di sé i r ...