LIVE Napolitano-Jarry 2-6 - 4- - ATP Roma 2024 in DIRETTA | azzurro avanti ‘on serve’ a metà 2° set

(Di lunedì 13 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Tutto bene, tranne il lungolinea di dritto. 4-3 Profondo il cross di dritto di, LUNGO IL DRITTO DI! A-40 Gran seconda al corpo. Super attacco di dritto lungolinea! 40-40 Che scambio. Si era difeso sulla riga, poi ha tentato un drop shot e ha alzato un pallonetto su cui il cileno si è avventato chiudendo. 40-30 Clamoroso errore di. Gratuito su una palla in chop di dritto NON sbagliabile. 30-30 Alla grande l’a muoverecon il dritto e a tirare un formidabile diagonale su cui il cileno può solo arrivare! 15-30 Sulla riga la risposta di rovescio di. 15-15 Scentra ancora un dritto il cileno! 15-0 Dritto di ...

News Tv. Durante la puntata in onda giovedì 4 aprile 2024, di Dritto e Rovescio, nello studio di Rete 4 ha avuto luogo una scena a dir poco imbarazzante. Durante l’intervista al trapper Baby Touché si sono accesi gli animi in una discussione che ha ...

LIVE Napolitano-Jarry, ATP Roma 2024 in DIRETTA: in campo dopo il 3° set di Gauff-Badosa - LIVE Napolitano-Jarry, ATP Roma 2024 in diretta: in campo dopo il 3° set di Gauff-Badosa - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA diretta LIVE 16:23 Gauff la raddrizza! 6-4 per la giocatrice americana contro Badosa e partita che va al terzo. Dopo tocca a ...

Furto in diretta del cellulare: Rovazzi lancia così il nuovo singolo - Furto in diretta del cellulare: Rovazzi lancia così il nuovo singolo - Milano, 13 mag. (askanews) - Dopo il buzz mediatico creato nelle ultime ore dal viralissimo furto del cellulare di Rovazzi inscenato durante ...

Raid israeliani su Gaza: Israele tira dritto e rischia rottura con Usa - Raid israeliani su Gaza: Israele tira dritto e rischia rottura con Usa - Ascolta articolo - Nuovi attacchi delle IDF nella Striscia di Gaza suscitano preoccupazioni umanitarie e richieste di diplomazia da parte degli Stati Uniti In una serie di operazioni notturne, le Fo ...