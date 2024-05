LIVE Napolitano-Jarry 2-6 - 2- - ATP Roma 2024 in DIRETTA | buoni segnali dall’azzurro nel 2° set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 13 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-0 Ace (5°). 30-0 Rovescio in rete di. 15-0 Spinge con il dritto il cileno e forza il recupero lungo dell’italiano. 2-1 Prima vincente! Fondamentale game per l’azzurro! 40-30 Dritto dopo il servizio in rete di. 40-15 LUNGO anche questo dritto in palleggio! Tre errori di fila di. 30-15 LUNGA la risposta di dritto sulla seconda!!! 15-15 IN RETE il rovescio in palleggio di! 0-15 Stecca di dritto, aggredito dalla risposta quasi sulla riga del cileno. 1-1 LUNGO l’approccio macchinoso in back di. 40-A Largo il dritto di, gratuito del cileno!! 40-40 Solido da fondo e con la chiusura a rete il cileno. 30-40 Altra grande risposta di ...