Lite sul Superbonus Pressing di Forza Italia per modificare i tempi delle detrazioni fiscali

(Di lunedì 13 maggio 2024) E dopo la trentaduesima "picconata" del governo Meloni, dell’impianto originario del, costato alle casse dello Stato oltre 200 miliardi resta ben poco. L’ultimo colpo, assestato con il maxi emendamento del governo al decreto sul maxi-incentivo, estende il suo raggio d’azione anche agli altri bonus edilizi. Ma la norma che continua a far litigare la maggioranza è quella della retroattività del cosiddetto "spalma" da 4 a 10 anni. Il vicepremier, Tajani, è fortemente contrario e non esclude che già oggi possano essere presentati subemendamenti per correggere il testo: "È contro la nostra cultura giuridica". Di tutt’altro avviso il ministro Giorgetti che difende a spada tratta la nuova formulazione. E, questa volta, la stessa premier, Giorgia Meloni, potrebbe non cedere alle pressioni degli azzurri e rimandare tutto al voto in ...

L'economista: "Gli aiuti per la casa. Misura all you can eat"