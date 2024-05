L' Italia divisa | temporali al Nord - picchi di caldo al Sud

(Di lunedì 13 maggio 2024) Roma - Nei prossimi giorni, l'si troveràda due scenari meteorologici contrastanti: mentre alsi prevedonoe rischio di grandine, al Sud è attesa una prima ondata diestivo con temperature superiori alle medie stagionali. Secondo le previsioni di Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, una profonda depressione spinta da correnti atlantiche attraverserà rapidamente l'Europa centro-settentrionale, portandoe piogge sulle regioni settentrionali dell', in particolare martedì 14, mercoledì 15 e giovedì 16 maggio. L'ingresso di correnti fredde favorirà fenomeni estremi locali come trombe d'aria e grandinate, amplificati dai contrasti atmosferici sul territoriono. Nel frattempo, una massa ...

Torna il maltempo al Nord, prevista pioggia e rischio grandine - Torna il maltempo al Nord, prevista pioggia e rischio grandine - Oggi al Nord è previsto un peggioramento specie su Alpi e Prealpi, occasionalmente in pianura, martedì il tempo diventerà instabile, mentre per mercoledì sono previsti temporali sparsi con grandine.

L'Italia divisa in due: temporali al Nord e caldo estivo al Sud - L'Italia divisa in due: temporali al Nord e caldo estivo al Sud - Nei prossimi giorni l'Italia sarà divisa in due: da una parte temporali, anche violenti e con rischio di grandine, dall'altra invece una prima fiammata africana in grado di far schizzare le ...

USA, record di tornado nel 2024: i numeri e le zone coinvolte - USA, record di tornado nel 2024: i numeri e le zone coinvolte - Il 2024 è la stagione dei tornado in USA. Secondo lo Storm Prediction Center sono state 670 segnalazioni preliminari di tornado ...