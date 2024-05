L’Isola dei Famosi - violato il regolamento da una naufraga | la punizione Stoppa sbotta

(Di lunedì 13 maggio 2024)dei, dal daytime di lunedì 13 maggio: provvedimento per uno dei due gruppi. Lo spirito delha scoperto chi haildei, arriva una severaper uno dei due gruppi. Lo spirito delsi è accorto che Valentina hailcomunicando con l’altro gruppo. Nel corso del daytime andato in onda questo pomeriggio su Italia Uno, Greta ha letto il comunicato inviato ai naufraghi da parte della produzione. Greta legge: “Lo spirito delè deluso; infatti questa mattina Valentina ha comunicato con la squadra rossa. La colpa dei singoli ricadono sul gruppo. Vista l’ennesima infrazione, il fuoco dei Barracudas ...

Nei reality accade spesso che i concorrenti violino il regolamento . E’ successo anche all’ Isola dei Famosi , come confessato da due noti ex naufraghi . Stiamo parlando di Nicolas Vaporidis ed Edoardo Tavassi, come confessato nel corso del programma ...

Isola dei Famosi 2024, stasera su Canale 5: anticipazioni diretta lunedì 13 maggio. Nomination ed eliminati - Isola dei famosi 2024, stasera su Canale 5: anticipazioni diretta lunedì 13 maggio. Nomination ed eliminati - L’Isola dei famosi 2024, il reality show condotto da Vladimir Luxuria torna con l'ottava puntata: chi sarà eliminato questa sera

Isola dei Famosi, anticipazioni ottava puntata: regolamento, gli eliminati e tre nuovi naufraghi. Ecco chi sono - Isola dei famosi, anticipazioni ottava puntata: regolamento, gli eliminati e tre nuovi naufraghi. Ecco chi sono - Questa sera in prima serata su Canale 5, ottavo appuntamento con “L’Isola dei famosi”, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare ...

Isola dei Famosi 2024, Valentina Vezzali viola il regolamento: Ecco come ha reagito alla punizione - Isola dei famosi 2024, Valentina Vezzali viola il regolamento: Ecco come ha reagito alla punizione - Provvedimento all'Isola dei famosi 2024. Per i naufraghi è arrivata una punizione inaspettata per aver violato le regole del gioco. Come comunicato nell'ultima puntata andata in onda lunedì 6 maggio, ...