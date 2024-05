L’Isola dei Famosi le anticipazioni di lunedì 13 maggio

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 13 maggio 2024) “dei” ledel nuovo appuntamento13, in prima serata su Canale 5, ottavo appuntamento con “dei”, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare la puntata, con la padrona di casa Vladimir Luxuria, Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Inviata in Honduras Elenoire Casalegno. Tre nuovi concorrenti sono pronti a sbarcare sul: Dario Cassini, Linda Morselli, la modella e showgirl Karina Sapsai. I tre sono pronti ad aiutare i naufraghi nel prosieguo della loro avventura ma, ovviamente, il loro ingresso scardinerà anche gli equilibri dei due gruppi. Leggi anche –> Amici, Mida, Sarah e la decisione dei giudici: i sei finalisti si raccontano La compagna ...