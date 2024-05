L’invasione delle magliette blu Missione - altri due posti letto

(Di lunedì 13 maggio 2024) Un’onda diblu ha invaso ieri mattina il parco di Monza. Sono gli oltre 1.000 iscritti alla marcia non competitiva “In corsa con Marco“, organizzata da Manuela Valenti, moglie di Marco Casati, istruttore di diverse discipline sportive e proprietario di due palestre a Monza e Verano Brianza (con la passione per il triathlon), mancato il 25 agosto 2011, dopo alcuni mesi di malattia. La moglie e gli amici lo ricordano dal 2012 con un’attività sportiva, come sarebbe piaciuto a lui, offrendo il ricavato della corsa all’associazione Luce e Vita, che da oltre 30 anni sostieneno l’Unità operativa di Ematologia adulti. Presente alla giornata il direttore del reparto, Carlo Gambacorti Passerini e Claudio Cogliati, presidente dell’Irccs San Gerardo. "L’obiettivo - ha detto Gambacorti - è di aumentare di due letti il nostro reparto per raddoppiare il numero ...

Griner, memorie dalla prigione in Russia: "Sangue, sporcizia e gelo. Ho pensato al suicidio" - La detenzione "Avevo un paio di magliette - ha aggiunto - un paio ... L'atleta americana temeva che non sarebbe mai stata scambiata ... per via dell'invasione russa in Ucraina. La lettera a Putin Le ...

L'invasione della destra - L'informazione mainstream legge e racconta la candidatura voluta da Matteo Salvini come se fosse un'...e Stefano Pontecorvo - sul palco della convention a Pescara di Fratelli d'Italia con le magliette ...