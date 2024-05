L’intelligenza artificiale grazie all’addestramento umano imbroglia e inganna Tutti i rischi e i pericoli

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2024) “Non dormo la notte se penso aie alla mancanza di regole”. Sam Altman, il papà di ChatGPT lo aveva detto lo scorso febbraio. Una delle molte voci che da mesi lanciano allarmi sule le possibili imprevedibili, secondo alcuni, derive da un utilizzo della tecnologia. A gennaio, il Massachusetts institute of technology aveva sottolineato la difficoltà deldi sostituirsi all’uomo, a causa degli alti costi per lo sviluppo e la gestione degli algoritmi. Adesso, l’istituto diffonde i dati di una ricerca, pubblicata sulla rivista Patterns, che evidenzia come la tecnologia, “, sia andata talmente avanti da aver creato IA che possono comportarsi proprio come gli esseri ...