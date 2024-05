Liliana Segre | Ricevo minacce pazzesche ma gli odiatori vanno curati Paura? Dopo tutto quello che ho visto come potrei averne

(Di lunedì 13 maggio 2024) “che ho ignorato per anni. E mi preoccupo di questiin generale che dovrebbero essere protetti e. Ma io hoaverea uscire di casa?“. Sono le parole della senatrice a vita, intervenuta a Milano al Convegno “Le vittime dell’odio“, nel corso dell’evento al Memoriale della Shoah. “Dico sempre che ho vissuto invano – continua -. Per 30 anni sono andata nelle scuole a raccontare ciò che era successo. E ritrovarmi a 94 anni a sentirmi dire ‘stai attenta, stai a casa‘, a me piace vivere, sono attiva, ho tante passioni. E dovrei stare a casa perché qualcuno vuole ammazzarmi? No“, ha aggiunto. E sul conflitto ...

Rapinatrice ferisce due commesse durante un colpo in gioielleria, arrestata da un carabiniere libero dal servizio - Rapinatrice ferisce due commesse durante un colpo in gioielleria, arrestata da un carabiniere libero dal servizio - Per rapinare una gioielleria ha colpito due commesse, dopo essersi finta cliente interessata ad acquistare catenine in oro. Uscita dal negozio, nella via principale dello shopping di Alessandria, la ...

Arresto Toti, l’imprenditore Aldo Spinelli: “Ho detto tutto tutto, mi merito la libertà” - Arresto Toti, l’imprenditore Aldo Spinelli: “Ho detto tutto tutto, mi merito la libertà” - “Ho detto tutto, tutto… ho risposto a tutto. Penso di meritarmi la libertà”, così l’ imprenditore portuale Aldo Spinelli, 84 anni, ha dichiarato termine dell'interrogatorio di garanzia davanti al gip ...

