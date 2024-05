Liliana Segre | Preoccupata dall’antisemitismo crescente Ricevo minacce - ma non ho paura

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 13 maggio 2024) La senatrice a vita, durante un evento al Memoriale della Shoah di Milano, ha espresso la sua preoccupazione riguardo alleche ha ricevuto nel corso degli anni e che ha scelto di ignorare. Ha ribadito la sua determinazione nel non lasciarsi intimidire da coloro che cercano di minacciarla, sottolineando che, nonostante tutto, non hadi uscire di casa.ha condiviso il suo senso di frustrazione nel sentirsi costretta a essere cauta e a restare in casa, nonostante la sua voglia di vivere attivamente la vita e perseguire le sue passioni. Ha anche evidenziato l’aumento dei sentimenti di rabbia e antisemitismo, sottolineando che anche gli ebrei italiani non coinvolti nelle decisioni politiche di Israele sono stati oggetto di odio ingiustificato. “Dico sempre che ho vissuto ...