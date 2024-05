Liguria - Landini | Toti si dimett - segua l’esempio di Errani

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 13 maggio 2024) Genova, 13 mag. (askanews) – “Quando Vascoera presidente dell’Emilia Romagna e gli arrivò un avviso di garanzia, un minuto dopo si è dimesso, per poi scoprire anni dopo che non c’entrava nulla e che era assolutamente innocente. Penso che quello sia un esempio importante perché quando uno riveste un ruolo non c’è solo il problema di quello che succede a lui ma c’è anche il problema della credibilità delle istituzioni che rappresenta”. Lo ha detto questa mattina a Genova il segretario della Cgil Maurizio, rispondendo a chi gli chiedeva se il governatore dellaGiovannidovrebbeersi dopo essere finito agli arresti domiciliari con l’accusa di corruzione. “Il rischio che vedo – ha aggiunto– è che, di fronte a quello che sta succedendo, ...